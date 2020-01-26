كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مساعد وزير الخارجية الأمريكي يزور إسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها مساء السبت، أن ديفيد شينكر، مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، سيسافر إلى إسرائيل وسلطنة عمان في الفترة من 27 إلى 30 يناير.

وأضاف البيان: "في إسرائيل، سيلتقي مساعد الوزير شنكر بمسؤولين حكوميين لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية، وسيشارك أيضًا في المؤتمر السنوي لمعهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب".

وتابع البيان، أن شينكر سيلتقي بمسؤولين في عمان للتعبير عن تعازيه في وفاة السلطان قابوس، وإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة بالعلاقة الثنائية القوية بين الولايات المتحدة وسلطنة عمان، ومناقشة قضايا الأمن الإقليمي، بما في ذلك أنشطة زعزعة استقرار النظام الإيراني".

وأشار البيان إلى أنه أثناء وجوده في مسقط، سيلتقي بكبار رجال الأعمال لمناقشة الفرص المتاحة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، بين الولايات المتحدة وسلطنة عمان.

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وتتم زيارة شنكر لإسرائيل في نفس الأسبوع الذي من المتوقع أن تكشف فيه واشنطن عن خطة السلام التي طال انتظارها لإسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وأعلن ترامب يوم الخميس أنه سيتم الكشف عن الخطة الأسبوع المقبل، قبل وصول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس بلو أند بيني جانتز إلى واشنطن لمناقشة الخطة.

وأعلن جانتز مساء يوم السبت أنه يعتزم قبول دعوة ترامب لزيارة البيت الأبيض الأسبوع المقبل، بعد أن فكر في رفضها من قبل خشية أن تكون هذه خدعة من قبل نتنياهو، الذي اقترح دعوة جانتز. نقًلا لموقع عن اسرائيل أون لاين.