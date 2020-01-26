كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تحظر تجارة الحيوانات البرية في جميع أنحاء البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حظرت السلطات في الصين تجارة الحيوانات البرية على مستوى البلاد في الأسواق ومحلات السوبر ماركت والمطاعم ومنصات التجارة الإلكترونية بسبب تفشي فيروس كورونا، حسبما أعلنت هيئة مراقبة السوق في البلاد، ووزارة الزراعة، وومكتب الغابات في بيان مشترك.

وكما أوردت وكالة رويترز، ذكر البيان المشترك، أنه يتعين عزل أية أماكن تتكاثر فيها الحيوانات البرية، ويجب حظر نقل الحيوانات البرية.

وجاء في البيان، أن الحظر سوف يسري اعتبارا من اليوم الأحد.

تم تتبع الفيروس الذي أصاب أكثر من ألفي شخص على مستوى العالم وقتل 56 شخصًا في الصين إلى سوق للمأكولات البحرية في ووهان كان يبيع الحياة البرية بطريقة غير مشروعة.

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وقد قال الرئيس شي جين بينغ خلال اجتماع للمكتب السياسي يوم السبت، إن الصين تواجه "وضعا خطيرا"، حيث سارعت السلطات الصحية في جميع أنحاء العالم لمنع حدوث وباء.

انتشر الفيروس، الذي يُعتقد أنه نشأ في أواخر العام الماضي في سوق للمأكولات البحرية في مدينة ووهان بوسط الصين وكان يبيع الحيوانات البرية بطريقة غير مشروعة، إلى المدن الصينية بما فيها بكين وشانغهاي، وكذلك الولايات المتحدة وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان واستراليا وفرنسا وكندا.

توقفت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع عن وصف الوباء بأنه حالة طوارئ صحية عالمية، لكن يتسائل بعض خبراء الصحة عما إذا كان بإمكان الصين الاستمرار في احتواء الوباء.

أكدت الصين اليوم الأحد 1975 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد اعتبارًا من 25 يناير، في حين ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 56، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون الصينية.