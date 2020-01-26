كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تعتقل 12 كرديًا من مدينة عفرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقلت المخابرات التركية ومسلحون من الفصائل الموالية لها، 12 شخصًا كرديًا من مدينة عفرين وريفها، بينهم مواطنة وعضو في "المجلس المحلي لعفرين"، وجرى اقتيادهم إلى جهة مجهولة دون معلومات عن أسباب الاعتقال.

وتواصل تركيا انتهاكها بحق من تبقى من أهالي عفرين وممتلكاتهم، وتنفذ عملية واسعة لقطع الأشجار في عموم منطقة عفرين في ناحية بلبل والشيخ حديد ومعبطلي وراجو وجنديرس، لبيعها.

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واختطف مسلحون يتبعون لفصيل سليمان شاه الموالي لتركيا، 5 مواطنين من أبناء قرية كاخرة التابعة لناحية معبطلي في ريف عفرين شمال غرب حلب،

وطالب المسلحون، من ذوي اثنين من المختطفين بدفع فدية مالية قدرها 15 ألف دولار مقابل إطلاق سراحهما، مهددين بقتل الرجلين في حال عدم دفع الفدية المالية خلال فترة زمنية وجيزة.