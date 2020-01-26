كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميليشيات الوفاق الليبية تواصل خرق الهدنة في طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدر عسكري، إن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، تصدى لمحاولة مسلحين تابعين لحكومة الوفاق، التسلل إلى مناطق جديدة"، الأمر الذي دفعهم إلى "إطلاق قذيفتين تحذيريتين بالقرب من تواجدهم".

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وشدد لقاء دولي في برلين، على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا، وآخر في الجزائر، الخميس، حيث طالبت فيه دول جوار ليبيا، بوقف إطلاق النار.

ويظل أمل استمرار الهدنة التي لم تدم أكثر من أسبوع بين الطرفين، أمرًا عسيرًا، خاصة بعد استمرار ميليشيات حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج خرق الهندنة واستمرار تدفق المرتزقة الأتراك على الأراضى الليبية.