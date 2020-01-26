كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جونسون": بريطانيا ستصبح "بلدا عالميا رائدا" بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن خطط الحكومة الكاملة للاحتفال بيوم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة المقبل عندما تغادر المملكة المتحدة رسمياً الاتحاد الأوروبي - بعد حوالي أربع سنوات من اتخاذ القرار الأولي أثناء الاستفتاء.

وقال "جونسون"، إنه سيلقي خطابًا خاصًا للأمة للاحتفال باليوم التاريخي، مضيفًا، أنه سيتم إضاءة داونينج ستريت من خلال شاشة عرض خفيفة ترمز إلى قوة ووحدة الدول الأربع في المملكة المتحدة. وأنه سيكون هناك أيضًا ساعة عملاقة للعد التنازلي على الطوب الأسود رقم 10 من الساعة 10 مساءً في 31 يناير للاحتفال باليوم الكبير.

وأشار "جونسون"، إلى أن: "يمثل يوم الجمعة المقبل لحظة مهمة في تاريخ المملكة المتحدة. بغض النظر عن تصويتكم في عام 2016، فقد حان الوقت للتطلع بثقة إلى البلد العالمي الرائد الذي ستصبح عليه بريطانيا خلال العقد القادم ونعالج الانقسامات السابقة. هذا ما سأفعله في 31 يناير وأحث الجميع في جميع أنحاء المملكة المتحدة على أن يفعلوا الشيء نفسه".

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في يوم الجمعة المقبل، سيرأس اجتماعًا لمجلس وزرائه في شمال إنجلترا، يستخدمه لمعالجة القضايا المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع ممثلي الشركات البريطانية.

يتم التخطيط لحملة كبيرة في الخارج أيضًا، بعد يوم من مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي، سيتم إطلاق حملة الحكومة الجديدة الرائعة "GREAT Ready to Trade" في 17 مدينة عبر 13 دولة خارج الاتحاد الأوروبي، والتي ستتضمن إعلانات حول استعداد المملكة المتحدة لبناء علاقات تجارية في المستقبل.

ستظهر الإعلانات في أستراليا والبرازيل وكندا والصين والهند واليابان والمكسيك وسنغافورة وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة.

سيتم أيضًا إطلاق حملة تحمل رسالة "يوم الجمعة تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي" يوم الاثنين، تحث الشركات والمواطنين على التحقق من أي تغييرات يحتاجون إليها قبل يناير 2021 - عندما تنتهي الفترة الانتقالية.