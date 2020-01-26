كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند.. انفجار أربع قنابل يدوية بولاية أسام في يوم الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة الهندية، أن ثلاثة انفجارات على الأقل هزت منطقة ديبروجاره وآخرى في منطقة تشاريدو في ولاية آسام خلال العطلة، قائلة، إنه في الوقت الحالي لا توجد إصابات، وفقًا للتقارير الأولية.

وصرح المفتش العام جي بي سينغ: "كانت هناك أربعة انفجارات عبوات ناسفة محلية الصنع منخفضة الشدة في ولاية آسام العليا. لم تقع إصابات أو أضرار في الممتلكات. لن نترك أي جهد لم نقم به لتحييد الجناة. هذا تأكيدنا الرسمي للناس"، كما أوردت وكالة سبوتنيك.

وذكرت صحيفة "إنديا توداي"، أيضًا، أن الانفجار الخامس وقع في منطقة تينسوكيا، مضيفًة أن الشهود رأوا مرتكب الجريمة على دراجة وهو يلقى قنبلة يدوية فر من المكان فيما بعد.

وقد علق رئيس وزراء ولاية آسام على الانفجارات، وأدان المهاجمين.

ولم تعلن أي منظمة مسؤوليتها عن الحوادث في الوقت الحالي.

يحتفل يوم الجمهورية بالتاريخ الذي دخل فيه الدستور الهندي حيز التنفيذ بعد إعلان البلاد الاستقلال قبل 71 عامًا.

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وتأتي هذه الأخبار بعد أن استسلم حوالي 650 مسلحًا من ثمانية فصائل متمردة في شمال شرق الهند في وقت سابق من هذا الأسبوع مع أسلحتهم في جواهاتي، عاصمة ولاية أسام.

وقد اشتبكت قوات الأمن على الجانب الهندي من كشمير، في معركة مستمرة بالأسلحة النارية مع ثلاثة إرهابيين مزعومين، من بينهم؛ أحد قادة جيش محمد، قاسي ياسر، في منطقة ترال، صباح يوم السبت.

وكان "ياسر"، الذي يُقال إنه إرهابي مقيم في باكستان، مسؤولاً عن مقتل اثنين من أفراد مجتمع الغجر الرحل في أغسطس الماضي، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

في تطور منفصل في كشمير، تم احتجاز أربعة عمال مزعومين من شركة عسكر طيبة من قبل فريق من الشرطة والجيش في منطقة بانديبور في المنطقة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الهندية الآسيوية IANS عن الشرطة، اليوم السبت.

واحتُجز العمال في منطقة هاجين في بانديبور، كما صادر فريق أمني مشترك كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة.

تأتي هذه الحوادث، في الوقت الذي تم فيه استعادة خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض والإنترنت في كامل أراضي الاتحاد الهندي الشمالي جامو وكشمير، ولكن مع بعض القيود على بعض المواقع.