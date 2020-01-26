كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن تستعد لإجلاء موظفي القنصلية وبعض مواطنينها من ووهان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، إنها ستقوم بإجلاء أفراد من قنصلية ووهان التابعة لها، وستقدم عددًا محدودًا من المقاعد للمواطنين الأمريكيين على متن رحلة جوية لمغادرة مركز اندلاع فيروس كورونا الصيني، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وأعلنت وزارة الخارجية، في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، إن بعض المواطنين الأمريكيين سيكونون قادرين على ركوب "رحلة واحدة" تغادر ووهان في 28 يناير متجهة إلى سان فرانسيسكو، وتطلب من المهتمين الاتصال بالسفارة الأمريكية في بكين.

وقال البيان: "هذه الامكانية محدودة للغاية، وإذا لم تكن هناك مساحة كافية لنقل كل من يعبر عن اهتمامه، فسيتم إعطاء الأولوية للأفراد المعرضين لخطر أكبر من فيروس كورونا".

تقع ووهان، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة في وسط الصين، وقد تم اغلاقها افتراضيا بعد اندلاع الفيروس القاتل الجديد الذي ظهر هناك في نهاية العام الماضي. وتم تعليق وسائل النقل العام، بما في ذلك الطائرات والقطارات.

وقالت دول أخرى، بما فيها فرنسا وأستراليا، إنها تدرس خيارات لإخراج مواطنيها من ووهان. كما صرحت وزارة الخارجية الصينية في بيان صدر يوم السبت بأنها تقوم باتخاذ الترتيبات، وتقدم المساعدة للحكومة الأمريكية لتسهيل عملية الإخلاء.

