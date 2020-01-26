استخراج خزينتين حديديتين من نهر أم الربيع.. تعودان لعصابة قامت بعدة سرقات متفرقة! صور

تمكنت المصالح الأمنية بإقليم الفقيه بن صالح، أمس السبت، من إستخراج خزينتين حديديتين يشتبه في علاقتهم بعصابة قامت بعدة سرقات بالمنطقة.

وأفادت مصادر “اليوم24″، أنه جرى استخراج خزينتين حديديتين “coffres forts ” من نهر أم الربيع حيث كانت تعمد العصابة على التخلص من هده الخزنات الحديدية على مستوى قنطرة تارماست.

وأضاف المصدر ذاته، أن توقيف أحد المشتبه فيهم في عمليات سرقة، مكن من التعرف على مكان التخلص من هده الخزنات الحديدية.

هذا وعرف المكان الحادث ضواحي جماعة حد بوموسى، استنفار لمختلف السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية، حيث لازال البحث جار عن مخلفات اخرى .