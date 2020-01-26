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تمكنت المصالح الأمنية بإقليم الفقيه بن صالح، أمس السبت، من إستخراج خزينتين حديديتين يشتبه في علاقتهم بعصابة قامت بعدة سرقات بالمنطقة.
وأفادت مصادر “اليوم24″، أنه جرى استخراج خزينتين حديديتين “coffres forts ” من نهر أم الربيع حيث كانت تعمد العصابة على التخلص من هده الخزنات الحديدية على مستوى قنطرة تارماست.
وأضاف المصدر ذاته، أن توقيف أحد المشتبه فيهم في عمليات سرقة، مكن من التعرف على مكان التخلص من هده الخزنات الحديدية.
هذا وعرف المكان الحادث ضواحي جماعة حد بوموسى، استنفار لمختلف السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية، حيث لازال البحث جار عن مخلفات اخرى .
كانت هذه تفاصيل خبر استخراج خزينتين حديديتين من نهر أم الربيع.. تعودان لعصابة قامت بعدة سرقات متفرقة! صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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