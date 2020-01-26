جديدة المكر: تسمم أفراد أسرة بسبب التدفئة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب أفراد أسرة من جديدة المكر إثر استنشاقهم ثاني أوكسيد الكربون وإصابتهم بالتسمم بعد إشعالهم الفحم للتدفئة داخل منزلهم، الليلة الماضية.

وقدم طاقم طبي من مركز حيان للعلاج المكثف العلاجات الأولية لأفراد العائلة التي تضم والدين وثلاثة أطفال، ووصفت حالات بأنها متوسطة وطفيفة إثر جراء استنشاقهم غاز ثاني أوكسيد الكربون بعد إشعالهم الفحم للتدفئة داخل البيت، وتم نقلهم إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج الطبي اللازم.

هذا، وحذرت سلطة الإطفاء والإنقاذ من استخدام وسائل تدفئة غير آمنة. وناشدت المواطنين، مرة أخرى بأخذ الحيطة والحذر واتخاذ سبل الوقاية والأمان داخل المنازل، خصوصا في فصل الشتاء.

وختمت بالقول: "لا تتركوا المواقد، المدافئ أو وسائل التدفئة مشتعلة دون رقابة، وأبعدوها عن الأثاث والفراش والملابس أو أي جسم/ مادة قابلة للاشتعال".