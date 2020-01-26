باريس سان جيرمان يريد ضم نجم آرسنال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن باريس سان جيرمان الفرنسي يخطط للتعاقد مع أحد نجوم آرسنال الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن سان جيرمان يريد التعاقد مع مهاجم آرسنال، الجابوني بيير إيميريك أوباميانغ، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وينوي سان جيرمان، تقديم عرض بالحصول على خدمات أوباميانغ على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع أحقية الشراء في الصيف المقبل.

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ويأتي تحرك باريس، بسبب رغبة مهاجمه الأوروغواياني إدينسون كافاني في مغادرة "حديقة الأمراء" هذا الشهر صوب أتلتيكو مدريد.

ويُعدُّ أوباميانغ ضمن قائمة الأسماء التي ارتبطت بالانتقال إلى برشلونة خلال الميركاتو الجاري، لتعويض غياب النجم الأوروغواياني لويس سواريز، لمدة 4 أشهر.

وسبق أن تنازع برشلونة وسان جيرمان في الموسم الماضي على صفقتي فرينك دي يونغ، وماتياس دي ليخت، نجمي أياكس السابقين.