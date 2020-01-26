مدرب برشلونة يبرر سبب الخسارة أمام فالنسيا!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وجه مدرب برشلونة، كيكي سيتين، اللوم للاعبين عقب الخسارة أمام فالنسيا بهدفين مقابل لا شيء، ضمن أحداث الجولة الـ21 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وذكر سيتين خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة "آسف لعدم تطبيق اللاعبين للتعليمات التي يعطيها الجهاز الفني"، واصفًا الهزيمة بـ"المؤلمة".

وأضاف "في الشوط الأول كنا سيئين لأقصى درجة، ولم نضع أنفسنا في الأماكن الصحيحة، وافتقدنا الدقة.. هناك بعض الأشياء التي يجب أن تخضع للتقييم، خصوصًا في الشوط الأول، حيث كانت هناك حقًا الكثير من الأشياء غير المفهومة، على عكس الشوط الثاني".

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وأكمل "في الشوط الثاني كان لدينا بعض التحسن الملموس، لكن عمومًا ينبغي علينا أن نفهم الأمور على نحو أفضل.. فالنسيا استحق الخروج متقدمًا في الشوط الأول، بينما نحن لم نكن جيدين على الإطلاق".

وشدد "كان بمقدورنا أن نضغط على فالنسيا، ونسبب له المتاعب.. لكن في النهاية علينا تجاوز الهزيمة، في أقرب وقت ممكن".

ورفض سيتين التعليق، على ما يتردد عن مفاوضات برشلونة مع رودريغو مورينو، مهاجم الخفافيش، قائلًا "الشيء الوحيد الذي قلته عن رودريغو، هو أنه غير عادي وأتمنى ألا يلعب.. ليس لدي ما أقوله أكثر من ذلك".