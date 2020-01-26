- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن قنابل يدوية بحفل زفاف شرق أفغانستان تُوقع 20 مصاباً والان مع التفاصيل
الأحد 26 يناير 2020
جرح مشاركون في حفل زفاف بأفغانستان جراء قنابل يدوية.
حيث أصيب 20 شخصا على الأقل، الأحد، جراء إلقاء مسلح عبوات ناسفة على حفل زفاف في ولاية خوست شرقي أفغانستان.
وقال المتحدث باسم حاكم خوست طالب خان مانجال، إن "مسلحين مجهولين ألقوا قنابل يدوية في حفل زفاف في منطقة علي شاير الليلة الماضية".
وتشير التحقيقات الأولية إلى أن 20 شخصا أصيبوا في الحادث، ولم تتضح بعد أسباب الحادث.
وكانت أفغانستان شهدت في 18 أغسطس/آب الماضي يوما داميا، إثر تفجيرات إرهابية بحفل زفاف أسفرت عن مقتل نحو 63 مدنيا وإصابة ما يزيد على 183 شخصا.
وأكثر الضحايا كانوا من الأطفال والنساء، وفي أعقابها قتل 10 مدنيين، إثر انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق في مركبة بإقليم بلخ شمالي أفغانستان.
كانت هذه تفاصيل خبر قنابل يدوية بحفل زفاف شرق أفغانستان تُوقع 20 مصاباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.