شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تصعد من خروقاتها بالجاح جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الأحد 26 يناير 2020 صعدت مليشيات الحوثي ذارع إيران في اليمن من خروقاتها باستهداف مواقع القوات المشتركة في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب محافظة الحديدة، بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية، إن مسلحي المليشيات استهدفوا مواقع متفرقة للقوات المشتركة في المنطقة بسلاح معدل البيكا وبالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 12.7 وعيار 14.5 بشكل مكثف. Advertisements وأضافت المصادر أن عناصر المليشيات قامت بعمليات قنص واستهداف للمواقع بشكل متواصل. ورفعت مليشيات الحوثي وتيرة الخروقات اليومية للهدنة الأممية في إطار تصعيدها على أكثر من منطقة بمختلف مديريات جنوب محافظة الحديدة.

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