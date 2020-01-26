شكرا لقرائتكم خبر عن الصين.. ارتفاع ضحايا فيروس "كورونا" إلى 56 قتيلاً والان نبدء بالتفاصيل
أكدت الصين إصابة 1975 شخصا بفيروس كورونا الجديد بحلول 25 يناير في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس إلى 56.
وظهر الفيروس في البداية في مدينة ووهان بإقليم هوبي بوسط الصين أواخر العام الماضي وانتقل إلى مدن صينية أخرى من بينها بكين وشنغهاي .
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