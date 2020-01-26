شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية جديدة في تركيا.. وضحايا زلزال الجمعة 31 قتيلًا والان نبدء بالتفاصيل

أفادت وكالة "الأناضول" التركية اليوم الأحد بأن هزة أرضية جديدة ضربت ولاية ملاطيا جنوبي البلاد.

وأوضحت الوكالة أن قوة الهزة بلغت 3ر4 درجة على مقياس ريختر.

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في غضون ذلك، أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" اليوم ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب ولاية ألازيج بشرق البلاد مساء أمس الأول الجمعة إلى 31 قتيلا.

وأضافت في بيان أن عدد الجرحى بلغ .1556

وضرب زلزال بقوة 8ر6 درجة على مقياس ريختر ولاية ألازيج، وشعر به سكان عدة دول مجاورة.