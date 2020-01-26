شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: لن نرفع العقوبات على إيران من أجل التفاوض والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة في وقت متأخر من مساء أمس السبت إن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات المفروضة على إيران من أجل التفاوض معها فيما بدا أنه رد على مقابلة نشرتها صحيفة دير شبيجل مع وزير الخارجية الإيراني.

وكتب ترامب في التغريدة التي نشرها بالإنجليزية ولاحقا بالفارسية "وزير الخارجية الإيراني يقول إن إيران ترغب في التفاوض مع الولايات المتحدة لكنها تريد رفع العقوبات... لا شكرا!".

ووصلت درجة التوتر بين إيران والولايات المتحدة لأعلى مستوياتها في عقود بعد أن قتلت واشنطن القائد العسكري الإيراني البارز الجنرال قاسم سليماني في هجوم بطائرة مسيرة في بغداد في الثالث من يناير مما دفع إيران لإطلاق صواريخ على قواعد في العراق تضم قوات أمريكية بعد أيام.