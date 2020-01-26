9 دقائق تشعل أزمة بين بومبيو ومراسلة إذاعة أمريكية

خلال مقابلة استمرت 9 دقائق، تفجرت أزمة بين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومراسلة لمحطة الإذاعة الوطنية، بعد أن اتهمته بسبها مرارا بكلمة نابية.

واتهم وزير الخارجية الأمريكي مراسلة المحطة ماري لويس كيلي بالكذب عليه وخرق "القواعد الأساسية للصحافة واللياقة".

وقالت كيلي الجمعة إن بومبيو سبها واستخدم مرارا كلمة نابية خلال انتقاد حاد عقب أن سألته عن أوكرانيا والسفيرة الأمريكية المقالة في كييف خلال مقابلة استمرت 9 دقائق.

وفي بيان السبت، أشار بومبيو إلى أن كيلي كذبت عليه مرتين؛ الأولى عند التجهيز للمقابلة ثم كذبت عليه مرة أخرى عند الاتفاق على إجراء حوار بعد المقابلة ليس للنشر.

وأضاف أنه "أمر مخزٍ أن تختار هذه المراسلة خرق القواعد الأساسية للصحافة واللياقة. هذا مثال آخر يوضح كيف أن الصحافة أصبحت غير متوازنة في سعيها لإيذاء الرئيس (دونالد) ترامب وإدارته".

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وتابع: "وليس غريبا ألا يثق الشعب الأمريكي في كثيرين في وسائل الإعلام عندما يظهرون بشكل مستمر أجندتهم وعدم أمانتهم".

ويتركز الخلاف على مقابلة أجرتها كيلي مع بومبيو سألته خلالها عن إيران وسفيرة الولايات المتحدة لدى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش التي أقالها ترامب في مايو/أيار الماضي.

وقال بومبيو إنه وافق فقط على تناول موضوع إيران خلال المقابلة. وبعد ذلك قالت كيلي لمحطة الإذاعة الوطنية إنه صرخ وسبها مرارا. وأضافت أنه طلب من مساعديه إحضار خريطة للعالم غير مميزة وطلب من كيلي أن تحدد مكان أوكرانيا وهو ما فعلته.

وقالت كيلي إن مساعدي بومبيو لم يشترطوا أن يكون اللقاء الذي سيتم بعد المقابلة ليس للنشر. وقالت: "نفس الموظفة التي أوقفت المقابلة ظهرت مرة أخرى وطلبت مني اصطحابها أنا فقط دون جهاز تسجيل.. على الرغم من أنها لم تقل لي إن الكلام غير صالح للنشر، كما أنني لم أوافق على ذلك".

وساءت علاقة ترامب بالصحافة حتى قبل فوزه في الانتخابات الرئاسية أواخر 2016، وتلاسن مع عدد من كبريات وسائل الإعلام الأمريكية على مدار السنوات الثلاث الماضية.

ويواجه ترامب في الوقت الراهن محاكمة في الكونجرس بعد اتهامه باستغلال منصبه بالضغط على الرئيس الأوكراني لتحريك قضية ضد خصمه الديمقراطي المحتمل في الانتخابات الرئاسية في القضية التي قدمت خلالها السفيرة الأمريكية في كييف شهادتها أمام مجلس النواب.