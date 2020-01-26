اردوغان: عازمون على تعزيز علاقاتنا مع دول القارة الإفريقية

أكّد الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، "أنّنا عازمون على تعزيز علاقاتنا مع دول القارة الإفريقية"، لافتًا إلى أنّ "الملف الليبي سيكون على رأس الملفات المطروحة خلال زيارتي إلى ​الجزائر​".

وركّز في مؤتمر صحافي قبيل مغادرته إلى الجزائر، على أنّ "قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير ​خليفة حفتر​ يخرق باستمرار اتفاق وقف ​إطلاق النار​ في ​ليبيا​ ولم يلتزم بتعهداته. هو لم يلتزم بمسار السلام لا في ​موسكو​ ولا في ​برلين​".