اردوغان: عازمون على تعزيز علاقاتنا مع دول القارة الإفريقية

أكّد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، "أنّنا عازمون على تعزيز علاقاتنا مع دول القارة الإفريقية"، لافتًا إلى أنّ "الملف الليبي سيكون على رأس الملفات المطروحة خلال زيارتي إلى الجزائر".
وركّز في مؤتمر صحافي قبيل مغادرته إلى الجزائر، على أنّ "قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر يخرق باستمرار اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا ولم يلتزم بتعهداته. هو لم يلتزم بمسار السلام لا في موسكو ولا في برلين".
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