سلامي أعلن استعداد الحرس الثوري الإيراني لبناء وحدات سكنية لمنكوبي السيول

لفت القائد العام للحرس الثوري ال​إيران​ي اللواء ​حسين سلامي​، أنّ "خلال زيارته التفقدية للمناطق المنكوبة ب​السيول​ في مدينة بشاكرد، إلى أنّ "بعض المنازل في مدينة جاسك وبشاكرد واقعة في مسار السيول، لذا ينبغي البحث عن مكان آخر لبناء وحدات سكنيّة جديدة لهم".

وركّز على أنّ "الإسكان الموقّت والدائم لمنكوبي السيول أمر ضروري"، مبيّنًا أنّ "القوّة البحريّة للحرس الثوري وفيلق "الإمام السجاد" في هرمزكان يعملان جنبًا إلى جنب مع سائر المؤسّسات الحكوميّة والشعبيّة باستخدام طاقاتها الهندسيّة والمروحيّات، في تقديم الخدمات الإغاثية للمناطق المنكوبة بالسيول في شرق محافظة هرمزكان، وستواصل تقديم الخدمات حتّى عودة الظروف إلى حالتها الطبيعيّة".

وأعلن سلامي أنّ "الحرس الثوري ومنظمة التعبئة على استعداد لبناء وتجهيز وحدات سكنيّة لمنكوبي السيول في شرق محافظة هرمزكان جنوبي إيران".

