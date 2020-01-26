السلطات الكندية أعلنت تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا"

أعلنت الحكومة الكندية في بيان، أنّ "سلطات الصحة العامة في تورونتو كشفت أنّها تلقّت إخطارًا بأوّل حالة إصابة مؤكّدة بفيروس "كورونا" في أحد السكّان الّذي عاد في الآونة الأخيرة من مدينة ووهان ​الصين​ية"، موضحةً أنّ "هذا الشخص في حالة مستقرّة ويُعالج في المستشفى".

وكان هذا الشخص قد وصل إلى تورونتو في 22 كانون الثاني ونُقل إلى المستشفى في اليوم التالي، بعد إصابته بأعراض مرض تنفسي.

وقد أصاب فيروس "كورونا" أكثر من 1400 شخص على مستوى العالم معظمهم في الصين. وكانت قد أكّدت ​أستراليا​ أوّل أربع حالات إصابة بالمرض في مدينتين مختلفتين يوم السبت. كما أعلنت ​ماليزيا​ إصابة أربعة بالفيروس، وأفادت ​فرنسا​ بأوّل حالات إصابة في ​أوروبا​ يوم الجمعة.