تسعة قتلى في هجوم على نزل على طريق سريع في المكسيك

ذكرت الأمانة الفدرالية للأمن المكسيكي، أنّ "مجموعة مسلّحة اقتحمت نزلًا على طريق سريع يضمّ فندقًا صغيرًا ومطعمًا يرتاده سائقو الشاحنات في ولاية غواناخواتو وسط المكسيك، قبل أن يفتحوا النار على مجموعة من ستة أشخاص".
وأوضحت في بيان، أنّ "المسلحين أخرجوا ثلاثة أشخاص آخرين من المطعم وقاموا بقتلهم في موقف السيارات"، لافتةً إلى أنّ "بين القتلى سيدتين إحداهما طبّاخة والثانية عاملة تنظيف، وأنّ المهاجمين لاذوا بالفرار".
وتشهد المكسيك هجمات من هذا النوع باستمرار. مع الإشارة إلى أنّ ولاية غواناخواتو تشكّل مركزًا صناعيا مهما في البلاد حيث تنشط عصابات إجرامية متخصّصة بسرقة الوقود.
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