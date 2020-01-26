«كورونا» يصل أوروبا.. والضحايا«41» بالصين

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة المصري اليوم

أعلنت الصين وفاة 41 شخصًا حتى الآن، بسبب فيروس كورونا الجديد، الذى أصاب أكثر من 1300 شخص على مستوى العالم، بينما تم نشر قوات الجيش بالمناطق التى ظهرت بها الإصابات، فيما سارعت السلطات الصحية فى شتى أنحاء العالم لاتخاذ إجراءات مشددة لمنع حدوث وباء عالمى.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، فى بيان، أمس، إن مجمل عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس فى الصين يبلغ الآن 1287، وسجلت نسبة الوفيات 41 حالة حتى أمس، وكان أغلبها فى فى منطقة ووهان، مركز تفشى الفيروس والتى تم عزلها صحيا بشكل فعلى مع مسارعة الصين لاحتواء انتشار الفيروس.

وأغلقت السلطات بشكل فعلى مدينة ووهان، عاصمة إقليم هوبى التى يقطنها 11 مليون نسمة، وألغت تقريبا كل الرحلات فى مطارها، وأغلقت نقاط تفتيش الطرق الرئيسية المؤدية لخارج المدينة، وفرضت إغلاقا مماثلًا على أكثر من 10 مدن أخرى قرب ووهان، فى إطار جهود الاحتواء المستمرة، وبالتزامن مع عزل ووهان بدأت الامدادات تنفد من الصيدليات واكتظت المستشفيات بالسكان القلقين.

وقالت السلطات الصحية فى هوبى، أمس، إنه يجرى علاج 658 شخصا أصيبوا بالفيروس منهم 57 فى حالة خطيرة، وقال مسؤول بالإقليم إن وباء كورونا الجديد فى الصين، ما زال حادًا وإن الإمدادات الطبية شحيحة للغاية فى مدينة ووهان، التى ظهر فيها الفيروس أول مرة، مناشدًا المتبرعين المحليين والدوليين تقديم إمدادات طبية مثل الكمامات والملابس الواقية، وقال إن إقليم هوبى تلقى حتى أمس الأول تبرعات من الجمهور زادت على 1.2 مليون كمامة، و30 مليون يوان (4.35 مليون دولار).

ونقلت صحيفة الشعب اليومية الصينية عن حكومة مدينة ووهان، التى تقع فى وسط الصين قولها، أمس، إنها ستمنع سير المركبات غير الضرورية فى وسط المدينة اعتبارًا من اليوم لاحتواء وباء فيروس كورونا.

وأعلنت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كارى لام، أمس، حالة الطوارئ بسبب الفيروس واتخاذ مجموعة من الإجراءات للحد من الصلات بين المدينة والبر الرئيسى الصينى، فيما ستظل المدارس التى بدأت عطلة بمناسبة السنة القمرية الجديدة مغلقة حتى 17 فبراير فى حين سيتم وقف رحلات الطيران من وإلى مدينة ووهان الصينية، ورحلات القطارات السريعة منها وإليها، وقالت لام إنه سيتم إلغاء جميع الزيارات الرسمية للبر الرئيسى وكذلك احتفالات السنة القمرية الجديدة على الفور.

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وعززت المطارات فى شتى أنحاء العالم فحص المسافرين القادمين من الصين على الرغم من تشكيك بعض مسؤولى وخبراء الصحة فى جدوى مثل هذه الفحوص وعمليات العزل، ويخشى مسؤولو الصحة من تسارع وتيرة العدوى مع سفر مئات الملايين من الصينيين فى الداخل والخارج خلال عطلات السنة القمرية الجديدة التى تستمر أسبوعا وبدأت أمس.

والغالبية العظمى من حالات الإصابة وكل حالات الوفاة المؤكدة حتى الآن كانت فى الصين ولكن تم أيضا اكتشاف الفيروس فى تايلاند وفيتنام وسنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان ونيبال وفرنسا والولايات المتحدة وأستراليا.

فى السياق نفسه، أعلنت السلطات الفرنسية عن أول حالتى إصابة مؤكدتين بالفيروس فى أوروبا، مساء أمس الأول، حيث تم نقل المريض الأول إلى مستشفى فى باريس، فى حين كانت الإصابة الثانية بمدينة بوردو جنوب غرب البلاد، وقالت وزيرة الصحة الفرنسية، آنياس بيزون، فى مؤتمر صحفى: «إن هناك حالات أخرى ستظهر على الأرجح فى البلاد».

وأعلنت استراليا، أمس، إصابة 4 أشخاص بالفيروس، بعد اكتشافها أول حالة إصابة مؤكدة بولاية فيكتوريا ونقل المريض إلى مستشفى فى إحدى ضواحى مدينة ملبورن فى حالة مستقرة.

وقالت وزيرة الصحة بولاية فيكتوريا، جينى ميكاكوس، للصحفيين، إن المريض وهو صينى فى الخمسينات من العمر وصل من الصين فى 19 يناير على متن طائرة قادمة من قوانغتشو، وأضافت: «من المهم التشديد على عدم وجود سبب يدعو المجتمع للقلق، المريض عزل ويجرى علاجه وليس لدينا أى حالات أخرى مشتبه بها فى هذه المرحلة».

وأكدت اليابان، أمس، ظهور إصابة ثالثة بالفيروس، وهى لامرأة فى الثلاثينات من العمر تعيش فى مدينة ووهان الصينية، التى ظهر فيها الفيروس ووصلت إلى اليابان يوم 18 يناير، فيما أعلنت ماليزيا، أمس، عن أول 3 إصابات مؤكدة، وهم صينيون تربطهم صلة قرابة برجل مصاب بالفيروس فى سنغافورة عمره 66 عامًا، وهم زوجته وحفيداهما (11 عاما وعامان).