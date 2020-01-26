دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters صنداي تايمز: الأمير تشارلز يريد أن يزور إيران

لندن (رويترز) - قال الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا في مقابلة مع صحيفة صنداي تايمز إنه يرغب في القيام بزيارة رسمية إلى إيران.

ولكن الصحيفة قالت إن الأمير تشارلز امتنع عن تناول التوترات المرتبطة بالأزمة في الأسرة المالكة والتي فجرها نجله الأمير هاري الذي تخلى عن دوره الملكي مع زوجته ميجان.

ونقلت الصحيفة عن الأمير تشارلز قوله "نعم بالتأكيد أود ذلك (الذهاب إلى إيران)".

وأضاف "أعلم أن إيران كانت جزءا مهما من العالم لقرون عديدة وساهمت كثيرا في المعرفة الإنسانية والثقافة والشعر والفن. أعني أنه حقا شعب رائع".

وقالت متحدثة باسم الأمير تشارلز عندما سئلت عن أي زيارات ملكية في المستقبل "لا توجد خطط لقيام أمير ويلز بزيارة رسمية لإيران".

Advertisements

وتأتي رغبة الأمير تشارلز في زيارة إيران في وقت يشهد توترا متزايدا بين طهران والغرب.

وقال الأمير تشارلز للصحيفة إنه يسعى لأن يكون صانع سلام وإنه يصلي من أجل السلام في الشرق الأوسط.

وأضاف خلال المقابلة "أعتقد أن الأمر الأهم هو سلام عادل ودائم"، في تكرار لتصريح أدلى به يوم الجمعة.

(إعداد أحمد صبحي خليفة لنشرة العربية)