دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية زلزال تركيا.. حصيلة الضحايا ترتفع إلى 19 قتيلًا و900 مصاب

أفادت وكالة الكوارث الوطنية التركية، السبت، بارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال القوي، الذي بلغت شدته 6.8 درجة على مقياس ريختر، وضرب شرق البلاد أمس الجمعة إلى 19 قتيلًا، فضلًا عن أكثر من 900 مصاب.

وذكرت وسائل إعلام تركية، أن 15 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في ولاية ألازيغ، بالإضافة إلى أربعة أشخاص في ولاية ملاطيا المجاورة.

وفى وقت سابق، أفاد وزير الداخلية «سليمان صويلو» بأن خمسة أشخاص لقوا حتفهم في ملاطيا.

وكانت وكالة الدفاع المدني قد ذكرت -في وقت سابق- أن قوة الزلزال بلغت 8ر6 درجة على مقياس ريختر. وقال مركز الزلازل التركي، إن قوة الزلزال كانت 5ر6 درجة، وفقًا للأناضول. وكان مركز الزلزال في قضاء "سيفريجه" بولاية ألازيغ شرقي البلاد.

وقال صويلو، إن العديد من المباني في المدينة تعرضت للدمار، مضيفًا أن قرى المنطقة ربما لحق بها أضرار أيضًا.

وحسب وكالة الأناضول، وجّه الرئيس رجب طيب أردوغان مؤسسات الدولة بتقديم المساعدة الفورية للمتضررين من الزلزال.

ووجّه أردوغان وزراء البيئة والتخطيط العمراني والداخلية والصحة، بالتوجه فورًا إلى المنطقة.

وأكد أردوغان -في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه على تويتر-: "مؤسساتنا تتخذ جميع التدابير اللازمة لتجاوز تبعات زلزال ألازيغ بأقل خسائر وضمان سلامة مواطنينا".

وفي سياق متصل، أعلن الهلال الأحمر التركي تشكيل خلية أزمة لإدارة تبعات الزلزال.

وأعلن والي ألازيغ، إصابة 225 آخرين، بينهم اثنان حالتهما حرجة.

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