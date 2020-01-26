شكرا لقرائتكم خبر عن 10 طلبات إحاطة تناقشها "تعليم البرلمان" خلال 48 ساعة.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصصت لجنة التعليم والبحث العلمى لمجلس النوب، برئاسة الدكتور سامى هاشم رئيس اللجنة، اجتماعات يومى الأحد والاثنين لمناقشة عدد 10 طلبات إحاطة تقدم بهم عدد من النواب، بشأن موضوعات مُختلفة تتعلق بأوضاع التعليم والبحث العلمى بالجامعات المصرية، وأوضاع العاملين بالجامعات الحكومية، فضلا عن أوضاع المدارس الحكومية، ونستعرض فيما يلى موضوعات طلبات الإحاطة التى ستناقشها لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان على مدار يومى الأحد والاثنين:

الأحد

1- طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور فتحي ندا، بشأن قيام جامعة طنطا بإنشاء جامعة أهلية، وذلك تشجيعا للبحث العلمي وتوفيرا للوقت واقتصاداً في التكلفة وتحسيناً لجودة التعليم الجامعي ورفع معاناة الكثافة العددية.

2- طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور فتحي ندا، بشأن إقامة كلية طب بيطري بجامعة طنطا، حيث تتميز المحافظة بوجود أكبر ثروة حيوانية وداجنة في مصر.

3- طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور مكرم رضوان، بشأن ضرورة الاتفاق بين وزارتي الصحة والتعليم العالي على شهادة واحدة فقط تلقى كل الدعم ليعترف بها العالم أجمع للدراسات العليا في الأقسام الإكلينيكية لخريجي كليات الطب.

4- طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور عبد الرحمن البكري أبو الحمايل، بشأن تدريس مادة تاريخ مصر الوطني الحديث كمتطلب من متطلبات الجامعات المصرية لتعميق انتماء الطلاب لوطنهم وتحقيق السيادة الوطنية.

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5- طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور عبد الرحمن البكري أبو الحمايل، بشأن تفعيل صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس والمنشأ بالقرار الجمهوري رقم (24) لسنة 2014 والمعتمد لائحته المالية من لجنة اللوائح الخاصة بوزارة المالية بتاريخ 9/2/2015.

الاثنين

1- طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور هاني أباظة، بشأن تردى العملية التعليمية بالمدارس بمراحل التعليم الابتدائي والفني والثانوي العام بمحافظة الشرقية.

2- طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الحميد دمرداش، بشأن التحديات التي تواجه استراتيجية تطوير التعليم في مصر.

3- طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد شعراوي، بشأن إعلان وزارة التربية والتعليم عن مسابقة لتعيين عدد من المدرسين والإداريين والعاملين.

4- طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور أحمد العرجاوي، بشأن التوسع في إنشاء مدارس ثانوي عام داخل القرى، وعدم التوسع في المدارس الفنية علماً بأن هذه المدارس هامة، وخاصةً في المراكز الزراعية والحرفية.

5- طلب الإحاطة المقدم من النائب صلاح الدين مخيمر، بشأن عدم إدراج كل من مدرسة محمد أصلان الثانوية بقرية اتليدم، ومدرسة أبو عزيز للتعليم الأساسي بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا.