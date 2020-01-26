حالة الطقس: أجواء بادرة رغم ارتفاع درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن تسود، اليوم الأحد، أجواء باردة جدا في ساعات الصباح الباكر، وفي ساعات النهار يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام. ويسود جو مستقر في كافة المناطق. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.

وفي يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة وتسود أجواء معتدلة في المناطق الساحلية والسهلية وباردة نسبياً في الجبال. لكن تبقى البرودة حاضرة في ساعات الصباح والليل بشكل عام، وتغطي السماء كبيات كبيرة من السحب المرتفعة في مختلف المناطق. الرياح تكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة في يوم الثلاثاء، وتغطي السماء سحب مرتفعة مع طقس بارد نسبيا ويسود طقس بارد في كافة المناطق في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.

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بينما في يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة ويسود طقس بارد في معظم المناطق، وتتكاثر الغيوم في السماء مع فرصة محدودة لهطول زخات محلية من الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد خاصة في الأجزاء الشمالية والساحلية. الرياح تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

في يوم الخميس، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ويبقى الجو ما بين غائم جزئيا إلى غائم نهارا وبارد نسبيا إلى بارد بوجه عام، ويسود طقس بارد إلى بارد جدا في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. الرياح تبقى غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة في يوم الجمعة، وتكون الأجواء باردة إلى باردة جدا مع سماء غائمة جزئيا إلى غائمة، وتتأثر البلاد تدريجيا بأحوال جوية ماطرة في معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة مع هبات قوية وعاصفة أحيانا.