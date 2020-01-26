المشتركة تسكت مصدرا للنيران الحوثية بتدمير دبابة بالدريهمي جنوب الحديدة

الأحد 26 يناير 2020

تمكنت القوات المشتركة، من تدمير دبابة استخدمتها مليشيات الحوثي ذراع ايران في قصف قرى وأحياء سكنية بمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة غربي اليمن، ضمن خروقاتها لقرار وقف إطلاق النار بالمدينة.



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وأكد مصدر ميداني عسكري، أن القوات المشتركة تمكنت من دمرت الدبابة المتمركزة في منطقة الشجن لحظة استهدافها قرية الدخن ساعات الصباح الأولى.

يشار الى أن القوات المشتركة الملتزمة بوقف إطلاق النار حيث أنها لاتتوانى في تدمير آليات المليشيات الحوثية واسكات مصادر النيران التي تستهدف الأماكن المدنية،كما أنها لا تتوانى في التصدي لأي محاولة خرق لخطوط التماس من قبل المليشيات الحوثية.