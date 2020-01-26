باصرة يحذر من خطورة الوضع في نهم وصرواح والجوف

الأحد 26 يناير 2020

حذر نائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن باصرة، من خطورة الوضع في مأرب ونهم والجوف.



وقال باصرة، إن فرضة نهم سقطت، إضافة إلة مفرق الجوف، وأجزاء من مديريات مجزر ومدغل في مأرب وكذلك بعض من مديرية المتون الجوف.

‏وذكر أن المعارك في جبل هيلان غربي محافظة مأرب لم تحسم رغم الحديث أمس عن تحرير الجبل الإسرتاتيجي.

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‏وتابع: سقطت عزلة "براقش" من مديرية حزم الجوف وتم تحريرها واستعادتها.

‏وطالب مسئولي الحكومة بوضع الشعب أمام الحقيقة والتصرف كرجال دولة وقادة.

يشار إلى أن مليشيا الحوثي شنت أكثر من هجوم متزامن وتمكنت من السيطرة على معسكر اللواء 312 في فرضة نهم ومناطق شاسعة في المديرية قبل أن تصل إلى مفرق الجوف.

وتزامن الهجوم الحوثي في نهم مع هجوم آخر في صرواح بمحافظة مأرب وفي عدد من جبهات الجوف، وهي جبهات تقع تحت نفوذ حزب الإصلاح الذي أكد القيادي الحوثي محمد البخيتي أنه أبرم هدنة غير معلنة مع المليشيا خلال الفترة الماضية