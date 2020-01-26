- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: منطقتنا بحاجة إلى حوكمة مستقلة عن القوالب الغربية الجامدة والان مع التفاصيل
الأحد 26 يناير 2020
قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، عدد كبير من الأكاديميين الغربيين المختصين في شؤون الخليج العربي أسرى نظريات وقوالب جامدة. فقراءتهم للمنطقة تعاني من الاستصغار والإعتقاد المسبق بأن تطورنا واستقرارنا يحاكي التجارب الغربية وسياقها التاريخي، وذلك ظاهر في نماذج قراءتهم للسعودية والإمارات.
وتابع في سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي في تويتر، أنه “لا شك أن هذه القراءات الأكاديمية للخليج تأثرت بنظريات انتشرت خلال العقدين الماضيين في بعض المراكز البحثية، نظريات ربطت بين مفاهيم اليسار وصعود الإسلام الحزبي السياسي والديموقراطية الليبرالية الغربية، وأثبتت الأحداث أن هذا الانحياز الفكري جانب الصواب.”
وأضاف معاليه أن “المنطقة بلا شك في حاجة إلى مقاربة خاصة بها؛ حوكمة مستقلة تؤطر الحكم الرشيد باستقلالية عن القوالب الغربية. الكثير من هذه المفاهيم والممارسات موجود في إدارة المنطقة لشؤونها ولكن لا بد من مرجعية موثّقة وإطار جامع يضمها وتسترشد به
كانت هذه تفاصيل خبر قرقاش: منطقتنا بحاجة إلى حوكمة مستقلة عن القوالب الغربية الجامدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.