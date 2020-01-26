بسبب كورونا.. روسيا تجلي مواطنيها من ووهان الصينية

الأحد 26 يناير 2020

أعلنت السفارة الروسية لدى بكين أنها تبحث مع السلطات الصينية تنظيم عملية إجلاء للمواطنين الروس من مقاطعة خوبي وسط البلاد وعاصمتها ووهان المغلقة بسبب اندلاع وباء فيروس "كورونا".



وقال المسؤول الصحافي بالسفارة الروسية غيورغى يغوروف، أمس السبت: "حتى الآن، لا توجد إجابة رسمية (على طلب توضيح ترتيبات مغادرة المواطنين الأجانب لووهان)"، مشيراً إلى أن مواطنين روس يتواصلون مع السفارة، بما في ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طالبين شرح كيفية مغادرة مقاطعة هوبي ومدينة ووهان.

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وأضاف: "في الوقت الحالي نعالج كل هذه الطلبات ونعمل مع الجانب الصيني على ترتيب مغادرة المواطنين الروس لووهان ومقاطعة خوبي".

وفي وقت سابق اليوم ذكرت مصادر إعلامية أن الولايات المتحدة وفرنسا تعتزمان إجلاء دبلوماسييهما ومواطنيهما من مدينة ووهان، مركز اندلاع الوباء.

وأعلنت الصين أمس حالة الطوارئ القصوى في 25 مقاطعة بسبب فيروس كورونا، في ظل ارتفاع عدد حالات الوفاة والإصابات.