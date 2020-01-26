شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اتهامه بسبها.. «بومبيو»: المراسلة «كاذبة» والان نبدء بالتفاصيل

اتهم وزير الخارجية الأمريكي مراسلة لمحطة الإذاعة الوطنية بالكذب عليه وخرق "القواعد الأساسية للصحافة واللياقة" بعد أن قالت إن بومبيو سبها مرارا بعد مقابلة اتسمت بالحدة.

وقالت مراسلة المحطة ماري لويس كيلي يوم الجمعة إن بومبيو سبها واستخدم مرارا كلمة نابية خلال انتقاد حاد عقب أن سألته عن أوكرانيا والسفيرة الأمريكية المقالة لدى كييف خلال مقابلة استمرت تسع دقائق.

وقال بومبيو في بيان يوم السبت إن كيلي كذبت عليه مرتين الأولى عند التجهيز للمقابلة ثم كذبت عليه مرة أخرى عند الاتفاق علي إجراء حوار بعد المقابلة ليس للنشر.

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وأضاف "إنه أمر مخز أن تختار هذه المراسلة خرق القواعد الأساسية للصحافة واللياقة. هذا مثال آخر يوضح كيف أن الصحافة أصبحت غير متوازنة في سعيها لإيذاء الرئيس (دونالد) ترامب وإدارته.

ويتركز الخلاف على مقابلة أجرتها كيلي مع بومبيو سألته خلالها عن إيران وسفيرة الولايات المتحدة في أوكرانيا ماري يوفانوفيتش التي أقالها ترامب في مايو أيار الماضي.

وقال بومبيو إنه وافق فقط على تناول موضوع إيران خلال المقابلة. وبعد ذلك قالت كيلي لمحطة الإذاعة الوطنية إنه صرخ وسبها مرارا.