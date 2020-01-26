شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تنفي تسجيلها أية إصابات بفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
نفى مسؤول رفيع المستوى في السلطات الصحية الباكستانية صحة تقارير أشارت إلى تسجيل إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد بعد ورود أنباء يوم السبت عن وجود إصابة.
وقال كبير مستشاري وزارة الصحة في باكستان زافار ميرزا يوم السبت عبر صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي "إن المريض الذي تم عزله في مستشفى حالته تتحسن وليس لديه أي علامات على وجود عدوى تنفسية حادة".
وتابع إن باكستان ليس لديها أي حالات مصابة بفيروس كورونا إلى الأن، وانهم في حالة تأهب.
يشار إلى ميرزا كان قد قال سابقا إن باكستان "تفتقر إلى القدرات" لاكتشاف الفيروس وأنها بحاجة إلى ارسال عينات الحالات التي يشتبه في إصابتها بالفيروس إلى معامل دولية من أجل تحليلها، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية.
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