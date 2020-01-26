"كورونا" يعيد بيزوس لقمة أثرياء العالم بعد 72 ساعة

لم يبق طويلا بعيدا عن القمة، وعاد جيف بيزوس مؤسس ورئيس شركة "أمازون دوت كوم" ليصبح أغنى أثرياء العالم مرة أخرى، بعد أن أطاح به برنار أرنو قطب السلع الفاخرة من القمة قبل 3 أيام.

وبفعل تأثير فيروس الصين الغامض "كورونا"على أسواق المال، أمضى بيزوس 72 ساعة فقط في المركز الثاني لأن الأسواق كانت مغلقة أثناء عطلة نهاية الأسبوع؛ إذ ارتفعت أسهم شركة أمازون بنسبة 0.5% لتصبح ثروة قطب الأعمال 116.1 مليار دولار، بزيادةٍ بلغت 489 مليون دولار على منافسه أرنو الذي تراجعت ثروته بمقدار 3.7 مليار دولار لتصبح 112.9 مليار دولار.

Advertisements

وتراجع سعر أسهم شركة (LVMH) بنسبة 1.1% قبل عطلة نهاية الأسبوع على خلفية المخاوف من تأثير تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين على السياحة والتسوق.

وعادةً ما تمثل عطلة رأس السنة القمرية الصينية، التي ستبدأ في عطلة نهاية الأسبوع أيضا، فرصة بالنسبة لأسهم قطاعي السفر وبيع السلع الفاخرة بالتجزئة، إلا أن الفيروس أصاب كثيرا، وقتل 6 أشخاص، ليستدعي ذكرى وباء فيروس سارس عام 2003، وشهدت أسهم شركتي (Burberry) و(Compagnie Financière Richemont) المشابهة تراجعًا هي الأخرى.

وقال روب كارنيل، كبير الاقتصاديين في مجموعة (ING)، في تصريحات له: "أتذكر تفشي سارس بوضوحٍ شديد، والتأثير الذي تسبب فيه، مثل هذه الأشياء تتسبب في ضررٍ كبير للاقتصاد".

وسبق أن تبادل أرنو وبيزوس موقعيهما على قمة أثرياء العالم عدة مرات من قبل، ويفصل بين ثروتي القطبين الآن 3 مليارات دولار، إلا أن أقل تأرجحٍ في أسعار الأسهم سيحرك ثرواتهما بمليارات الدولارات، ولا يبدو أن هذه الرقصة توشك على الانتهاء.