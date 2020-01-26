انطلاق الانتخابات البرلمانية في بيرو الأحد

تنطلق، الأحد، انتخابات برلمانية جديدة في بيرو، يشارك فيها نحو 24 مليون شخص لهم حق التصويت، لاختيار 130 عضوا.



وكان الرئيس مارتن فيزكارا أمر بحل البرلمان في سبتمبر/أيلول الماضي بعد أن أخفق في حجب الثقة عنه، ودعا لانتخابات جديدة.

وتقاوم المعارضة بقيادة كيكو فوجيموري في المقام الأول محاربة الفساد بقوة التي دعا إليها فيزكارا.

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ويضع حزب فوجيموري "قوة الشعب"، صاحب الأغلبية في البرلمان، حكومة فيزكارا المستقل بصفة دائمة تحت الضغط.

وبعد أن رأى الرئيس جهوده لمكافحة المحسوبية والتحايل تصطدم بمعارضة النواب، أمر بحل البرلمان ودعا إلى انتخابات جديدة.

وربما يدخل حزب "قوة الشعب" إلى الانتخابات الآن بقوة أكبر.

ويسود هذه البلاد انعدام واسع في الثقة تجاه الساسة والأحزاب، وذلك بعد تورط الرؤساء الأربعة السابقين في قضايا فساد.

وتفتح اللجان أبوابها في الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي في بيرو (الثانية بتوقيت جرينتش) وتغلق في الرابعة مساء بالتوقيت المحلي أيضا (العاشرة مساء بتوقيت جرينتش).