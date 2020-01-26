20 مصابا جراء إلقاء عبوات ناسفة على حفل شرقي أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب 20 شخصا على الأقل، الأحد، جراء إلقاء مسلح عبوات ناسفة على حفل زفاف في ولاية خوست شرقي أفغانستان.

وقال المتحدث باسم حاكم خوست طالب خان مانجال، إن "مسلحين مجهولين ألقوا قنابل يدوية في حفل زفاف في منطقة علي شاير الليلة الماضية".

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن 20 شخصا أصيبوا في الحادث، ولم تتضح بعد أسباب الحادث.

وكانت أفغانستان شهدت في 18 أغسطس/آب الماضي يوما داميا، إثر تفجيرات إرهابية بحفل زفاف أسفرت عن مقتل نحو 63 مدنيا وإصابة ما يزيد على 183 شخصا.

وأكثر الضحايا كانوا من الأطفال والنساء، وفي أعقابها قتل 10 مدنيين، إثر انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق في مركبة بإقليم بلخ شمالي أفغانستان.