"العمة القوية" تظهر بجانب قاتل زوجها في كوريا الجنوبية

ظهرت كيم كيونج هوي، عمة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، التي توصف بالقوية ذات النفوذ، الأحد، علنا لأول مرة منذ 6 سنوات، وذلك بعد أعوام من إعدام زوجها.

وكيم هي شقيقة الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونج إيل وقامت بدور بارز خلال السنوات الأولى من حكم الزعيم الحالي كيم جونج أون.

واختفت كيم كيونج هوي إلى حد كبير من المشهد العام منذ 2013 بعد أن أمر كيم جونج أون بإعدام زوجها جانج سونج ثايك الذي كان يعد ثاني أقوى رجل في كوريا الشمالية في ذلك الوقت.

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وأظهرت وسائل الإعلام الرسمية، الأحد، كيم كيونج هوي تجلس قرب كيم جونج أون خلال حفل بمناسبة السنة القمرية الجديدة في بيونجيانج.

وقال أوليفر هوثام مدير تحرير مؤسسة "إن.كيه نيوز" الإخبارية، التي تتابع الأوضاع في كوريا الشمالية ومقرها سول، إن "كثيرين من مراقبي كوريا الشمالية كانوا يظنون أن كيم كيونج هوي ذهبت للمنفى أو حتى قُتلت عقب موت زوجها ولذلك فإن رؤيتها تظهر بجانب الزعيم بعد نحو ست سنوات مفاجأة بالتأكيد".

وكانت كيم كيونج هوي وزوجها في الماضي مركز قوة وشكلا نوعا من الوصاية في العالم السياسي لكوريا الشمالية وراء زعيمها الشاب الذي تولى الحكم خلفا لوالده في ديسمبر/كانون الأول عام 2011.

وقال هوثام إن عودة كيم كيونج هوي للظهور في مكان بارز يشير إلى احتفاظها أو على الأقل استعادتها لوضع مؤثر وراء الكواليس، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام الرسمية ذكرت اسمها بعد تشوي ريونج هاي الرجل الثاني من الناحية الاسمية في كوريا الشمالية.

وأضاف: "جلوسها بجوار الزعيم مباشرة وذكر اسمها بعد تشوي ريونج هاي مباشرة يشير إلى احتمال أنها مُنحت منصبا جديدا مهما ربما يكون تقديم المشورة لكيم كونج أون بشأن القضايا الاقتصادية والسياسية".