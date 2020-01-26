موقع إيراني يكشف: طائرة وفد حركة حماس غادرت طهران قبل "الأوكرانية" بدقائق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

قال موقع "إيران إنترناشيونال"، إن أعضاء رفيعي المستوى من حركة حماس غادروا طهران، بعد العزاء في مقتل قاسم سليماني، في وقت سابق من هذا الشهر، قبل دقائق من إسقاط طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية.



وطبقا للمعلومات التي حصل عليها "إيران إنترناشیونال"، فقد كان إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس وأسامة حمدان وموسى أبو مرزوق، من كبار أعضاء الحركة، على متن طائرة الخطوط الجوية القطرية التي توجهت للدوحة.

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وغادر هنية، المتحدث الرئيسي من حركة حماس في جنازة قاسم سليماني، طهران، مع مجموعة من أعضاء الحركة الآخرين، بعد حفل تودیع مليئ بشعارات الاستعداد للانتقام لمقتل سليماني، وتوجه الوفد إلى مقر المكتب السياسي لحماس في الدوحة.

وبعد دقائق فقط من إقلاع طائرة قادة حماس، أقلعت طائرة بوينغ 737 الأوكرانية من المدرج وهي تقل 176 راکبًا، وتعرضت لصاروخين من دفاعات الحرس الثوري الإيراني بعد ست دقائق من إقلاعها.

وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قد قال، السبت، إن أسباب عدم إلغاء رحلات الركاب ليلة الهجوم الصاروخي على القواعد الأميركية في العراق، "سياسية" و"تقنية"، وذلك ردا على تساؤلات عن الغموض حول ما حدث في تلك الليلة