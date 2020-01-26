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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بابا فاتيكان يطلب من العراق بطاقة هوية تثبت أنه من نسل النبي
الأحد 26 يناير 2020
الخليج 365
طلب بابا الفاتيكا البابا فرنسيس، من الرئيس العراقي برهم صالح، أن يستخرج له بطاقة هوية عراقية مثبوت فيها بأنه من نسل النبي
إبراهيم. جاء ذلك أثناء الاجتماع الذي جمع صالح والبابا فرنسيس ووزير الخارجية السبت في اليوم الثاني من زيارته للفاتيكان بحسب
ما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية وقال الكرسي الرسولي إن الاجتماعات تركزت على النهوض بالسلام والأمن في العراق خاصة بالنسبة
للأقلية المسيحية التي فر كثير من أبنائها من مناطقهم التي تتمتع بتاريخ يعود إلى المسيح عيسى هربا من مسلحي تنظيم داعش. وقال
الفاتيكان في بيان إن الاجتماعات بحثت أهمية المحافظة على الوجود التاريخي للمسيحيين في البلاد التي يمثلون جزءا لا يتجزأ منها،
والمساهمة المهمة التي يقدمونها لإعادة تأهيل النسيج الاجتماعي ملقية الضوء على الحاجة إلى ضمان أمنهم ومكانهم في مستقبل
العراق" وقال مكتب الرئيس العراقي إن التعايش السلمي بين المسلمين والمسيحيين هو السبيل الوحيد للقضاء على التطرف. وخلال
الاجتماع قدم صالح لفرنسيس نسخة طبق الأصل من مدونة حمورابي المجموعة القديمة من القوانين البابلية واصفا أياها بأنها رمز السلام.
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