الصحة الروسية: تسجيل 7 حالات للإصابة بـ"كورونا" بينها وفاة في مناطق صينية على حدود روسيا

أعلنت ​وزارة الصحة​ الروسية عدم تسجيل أي مصابين بالنوع الجديد لفيروس "كورونا" في أراضي البلاد، مشيرةً إلى "وجود 7 حالات للإصابة بالسلالة، بينها وفاة، في مناطق صينية على حدود ​روسيا​".

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