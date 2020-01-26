السفارة المصرية في بكين: لا إصابات بفيروس كورونا بين أبناء الجالية بالصين

لفت مساعد وزير الخارجية المصرية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، السفير ياسر محمود هاشم، إلى أنّ "السفارة المصرية في بكين تقوم بمتابعة أوضاع أبناء الجالية المصرية في ووهان ومقاطعة خوبي، من خلال التواصل المباشر معهم سواء تلفونيًّا أو عبر وسائل التواصل الإجتماعي ​الصين​ية، للإطمئنان عليهم وتقديم أي دعم ممكن لهم، في ضوء قرار الحكومة فرض الحجر الطبي على المدينة بالكامل ووقف وسائل النقل كافّة منها وإليها، بسبب انتشار فيروس "كورونا" الجديد".

وأكّد أنّه "لا توجد أية حالات إصابة بعدوى الفيروس بين أبناء الجالية في المدينة أو في الصين، وأنّ السفارة قامت بتعميم عددٍ من البيانات على أبناء الجالية في المدينة بهدف حصر أعدادهم وجمع بياناتهم وتقديمها للسلطات الصينية، فضلًا عن قيام السفارة بالاتصال ب​السلطات الصينية​ سواء في بكين أو ووهان، للوقوف على أي مساعدة يمكن تقديمها للجالية في ظلّ الحظر".

وذكر هاشم أنّ "في هذا الصدد، إنّ ​وزارة الخارجية المصرية​ تقدّر الجهود الحثيثة للحكومة الصينية في احتواء ومكافحة هذا المرض، وتعرب عن تضامنها مع الشعب والقيادة الصينية في هذا الظرف الصعب".