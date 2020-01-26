رئيس مكتب الخامنئي: على أميركا الخوف من اسم قاسم سليماني إلى الأبد

أكّد رئيس مكتب قائد ​الثورة الإسلامية​ على الخامنئي، محمد محمدي كلبايكاني، أنّ "اغتيال الفريق ​قاسم سليماني​ وسائر شهداء الثورة الّذين استشهدوا بمظلوميّة، مؤشّر على عجز الاستكبار العالمي بكلّ ما يمتلكه من أسلحة، من الوقوف أمام سلاح الإيمان".

وشدّد في تصريح له خلال ملتقى أُقيم في مدينة آمُل بمحافظة مازندران شمال إيران، على أنّ "عمليّة اغتيال سليماني جبانة، وعلى الأميركيين أنّ يعلموا بأنّ الشعب الإيراني يمتلك الكثير من أمثال سليماني. على ​الولايات المتحدة الأميركية​ الخوف من اسم قاسم سليماني إلى الأبد"، لافتًا إلى أنّ "مراسم تشييع جثمان سليماني أدّت إلى وحدة الشعب في الكراهية للاستكبار، وكانت الضمانة لمستقبل الثورة الإسلامية".