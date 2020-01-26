إغلاق "ديزني لاند" في هونغ كونغ كإجراء إحترازي بسبب فيروس كورونا المستجد

أعلنت مدينة ملاهي "ديزني لاند" في هونغ كونغ في بيان، "أنّها ستُغلق أبوابها بدءًا من الأحد وحتّى إشعار آخر، من أجل صحّة زوّارنا وموظّفينا وسلامتهم، بسبب فيروس "كورونا" المستجدّ، وذلك كإجراء إحترازي وتماشيًا مع جهود الوقاية في كلّ أنحاء هونغ كونغ"؛ وهو قرار اتُخذ غداة إعلان حال الطوارئ الصحّية القصوى في المدينة.
وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ قد حذّر من أنّ الصين تُواجه "وضعًا خطرًا"، عازيًا ذلك إلى "تسارع انتشار وباء الالتهاب الرئوي الفيروسي"، الّذي أدّى إلى وفاة 56 شخصًا، على الرغم من تعزيز الإجراءات المتّخذة في سبيل كبحه.
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