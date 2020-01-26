وزير الصحة السوري: لم يسجل في سوريا أي إصابة بفيروس "كورونا" حتى الآن

أكد وزير الصحة السوري ​نزار يازجي​ أنه لم يسجل في ​سوريا​ أي إصابة بفيروس "كورونا" حتى الآن، مشدداً على أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشاره في سوريا.

وفي تصريح لـ"الوطن" السورية، اوضح يازجي على أنه "منذ أيام أرسلنا بلاغات إلى الموانئ السورية كافة، وإلى المراكز الطبية ومديريات الصحة القريبة من الحدود البرية، وفي ​مطار دمشق الدولي​، لتدقيق الحالة الصحية للحالات المشتبهة بها، وحركات القدوم عموماً من دول شرق آسيا، والوزارة تتابع يومياً وترصد أي حالة يمكن أن تكون لها علاقة بالفيروس الذي بدأ ينتشر عالمياً".

وطمأن يازجي بأن سوريا خالية من فيروس "كورونا"، وأن ​وزارة الصحة السورية​ لن تألو جهداً في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للوقاية ولمحاربة هذا المرض ومحاصرته، في حال تم الكشف عن أي إصابة.