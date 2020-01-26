وزير خارجية العراق عزى نظيره التركي بضحايا الزلزال

ذكرت وزارة الخارجية العراقية أنّ "وزير الخارجية محمد علي الحكيم أجرى اتصالًا هاتفيًّا مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، مُعزّيًا بضحايا الزلزال الّذي ضرب جنوب شرق بلاده".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "الحكيم أعرب عن تعاطف العراق حكومةً وشعبًا مع شعب وحكومة تركيا بهذا المُصاب، داعيًا الله أن يتغمّد الضحايا بواسع الرحمة، ويمنّ على المُصابين بالشفاء والعافية".
يُذكر أنّ مساء يوم الجمعة، ضرب زلزال مناطق شرق وجنوب شرقي تركيا، بحسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، وشعر به سكان دول مجاورة عدّة. وقد بلغ عدد الوفيات 29 شخصًا، فيما وصل عدد المصابين إلى 1466، في ولايات ألازيغ، ملاطية، ديار بكر، أديامان، باطمان، قهرمان مرعش، وشانلي أورفة.
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