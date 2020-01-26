إيران تعدم رئيس منظمة دولية لتهريب المخدرات يعرف بإسم "تمساح الخليج"

نفذت ​إيران​ اليوم حكم ​الإعدام​ بحق رئيس منظمة دولية لتهريب المخدرات يعرف بإسم "تمساح ​الخليج​" (36 عاماً)، وفككت عصابة تهريبه، بعد عملية استخبارات استمرت سنوات، وفق ما أوردته وسائل الإعلام الرسمية.

وقال علي صالحي، رئيس النيابة في إقليم هورمزغان، إن شريكا آخر لرئيس المنظمة أعدم شنقا، وأضاف أن المنظمة كانت من أكبر مهربي المخدرات في إيران وفي المنطقة، حيث هرب "تمساح الخليج" أكثر من 100 طن من المخدرات في ​المياه​ الدولية.

ولم تصرح ​السلطات الإيرانية​ بتوقيت تنفيذ الإعدام في الرجلين، اللذين أشير إليهما بالأحرف الأولى فقط.

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أما بالنسبة للهوية الحقيقية لـ "التمساح"، فقد رفضت السلطات ذكر اسمه، مع إعطاء الأحرف الأولى فقط "AZ" للقائد، و "MH" لشريكه المنفذ.

وقال صالحي إن أعضاء آخرين من العصابة تلقوا ​عقوبات​ ب​السجن​ تصل إلى خمس سنوات أو غرامات كبيرة، وقامت العصابة بغسل الأموال واستخدمت عائدات ​تجارة المخدرات​ لشراء ​العقارات​ في إيران وقد استولت عليها ​الحكومة​ الآن.

وقد تبنت ​طهران​ أقسى التدابير من أجل مكافحة تدفق المخدرات الضخم إليها، والذي يأتي معظمه من ​أفغانستان​.