أدرعي: الجيش الإسرائيلي أغار على مواقع لحماس بغزة ردا على إطلاق بالونات متفجرة

أعلن المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "مقاتلات حربيّة أغارت على عدد من المواقع الإرهابيّة التابعة لمنظمة "حماس" في جنوب ​قطاع غزة​، ومن بينها موقع لإنتاج وسائل قتاليّة ومجمّع عسكري يحتوي على منشآت تُستخدم لتجميع استخباري؛ وذلك ردًّا على البالونات المتفجّرة الّتي تمّ إطلاقها من القطاع باتجاه إسرائيل".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "جيش الدفاع ينظر بخطورة بالغة إلى كلّ نشاط تخريبي من أيّ نوع كان يتمّ استخدامه ضدّ إسرائيل، وسيواصل التحرّك ضدّ المحاولات للمساس بمواطنيها"، مؤكّدًا أنّ "​حركة حماس​ تتحمّل مسؤوليّة ما يجري في قطاع غزة أو ينطلق منه، وتداعيات هذه الأعمال الإرهابيّة ضدّ مواطني إسرائيل".

وعادةً يُطلق الفلسطينيّون بالونات حارقة أو طائرات ورقيّة مزوّدة بمواد حارقة، تتسبّب باحتراق أراض زراعيّة إسرائيليّة قريبة.