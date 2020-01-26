اردوغان يبدأ اليوم جولة إفريقية تشمل الجزائر وغامبيا والسنغال

أعلنت دائرة الاتصال في ​الرئاسة التركية​، أنّ "الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ يجري زيارة رسميّة إلى كلّ من ​الجزائر​ و​غامبيا​ و​السنغال​، خلال الفترة الممتدّة بين 26 - 28 كانون الثاني الحالي، استجابةً لدعوة نظرائه في الدول المذكورة".

وأوضحت في بيان، أنّ "اردوغان سيبحث مع المسؤولين في تلك الدول بالعلاقات الثنائيّة بجوانبها كافّة، مع تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليميّة والدوليّة".

وتحظى زيارة اردوغان إلى الجزائر بأهمية كونها أول زيارة لرئيس دولة إلى الجزائر منذ وصول الرئيس ​عبد المجيد تبون​ إلى السلطة في كانون الأول الماضي.

كما تُعدّ زيارته إلى غامبيا تاريخيّة، كونها أوّل زيارة لرئيس تركي إلى هذا البلد الواقع في غرب القارة الإفريقيّة.