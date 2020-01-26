مقتل 30 شخصا وفقدان أثر 17 آخرين جراء عاصفة تضرب جنوب شرق البرازيل

أعلن جهاز الدفاع المدني البرازيلي "مقتل 30 شخصًا على الأقل وإصابة 7 أشخاص وفقدان 17 آخرين، جراء العاصفة العاتية الّتي تضرب منذ الخميس، ولاية ميناس غيرايس (Minas Gerais) في جنوب شرق البرازيل، مصحوبةً بأمطار غزيرة".
وكان قد نزح أكثر من 3500 شخص جراء انزلاقات التربة وانهيارات المنازل. كذلك أدّت العاصفة إلى أضرار في ولايتي الريو وإيسبيريتو سانتو المجاورتين.
وكان قد أعلن المعهد الوطني للأرصاد الجوية تسجيل أكبر نسبة متساقطات خلال 24 ساعة منذ 110 أعوام، إذ سجّل بين بين يومي الخميس والجمعة تساقط 171,8 ملم من الأمطار في بيلو هوريزونتي، وهي كميّة قياسيّة.
يُذكر أنّ قبل أسبوع، قضى ستة أشخاص جراء فيضانات وانزلاقات تربة ناجمة عن أمطار غزيرة في ولاية إيسبيريتو سانتو في جنوب شرق البرازل.
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