الدفاع المدني: إخماد حريق داخل شقة في البترون ونقل 3 مصابين إلى المستشفى

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ داخل شقة تقع في الطبقة الثانية من أحد المباني السكنية في البترون".

ولفتت إلى أنّ "توازيًا، تمّ نقل مصابة إلى "​مستشفى البترون​ الحكومي"، فيما تمّ نقل مصابَين آخرين بواسطة جهات أُخرى إلى المستشفى لتلقّي العلاج اللازم".