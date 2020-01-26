وهاب: المطلوب أن تطفئوا محركات الفساد والسرقة وتطلقوا محركات القضاء العادل

أكّد رئيس "حزب التوحيد العربي" وئام وهاب، أنّ "على الحاكم أن يعرف بأنّ عَين الحق تقاوم مخرز القهر، لذا لا تحاولوا إطفاء العيون بل المطلوب أن تطفئوا محركات الفساد والسرقة وتُطلقوا محرّكات القضاء العادل والأمن غير المنحاز والإدارة النظيفة".
وتمنّى في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على رئيس الحكومة حسان دياب "الإتفاق مع حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة على منع المصارف من مطالبة الناس بالإستحقاقات والديون في الظرف الحالي، فيكفيها عمليّة النهب الّتي قامت بها واحتجازها لأموال المودعين، لأنّ الديون يجب أن تُعالج بشكل جماعي بعد حسم الفوائد".
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