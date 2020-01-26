وهاب: المطلوب أن تطفئوا محركات الفساد والسرقة وتطلقوا محركات القضاء العادل

أكّد رئيس "حزب التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، أنّ "على الحاكم أن يعرف بأنّ عَين الحق تقاوم مخرز القهر، لذا لا تحاولوا إطفاء العيون بل المطلوب أن تطفئوا محركات ​الفساد​ والسرقة وتُطلقوا محرّكات ​القضاء​ العادل والأمن غير المنحاز والإدارة النظيفة".

وتمنّى في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على رئيس الحكومة ​حسان دياب​ "الإتفاق مع حاكم "​مصرف لبنان​" ​رياض سلامة​ على منع ​المصارف​ من مطالبة الناس بالإستحقاقات والديون في الظرف الحالي، فيكفيها عمليّة النهب الّتي قامت بها واحتجازها لأموال المودعين، لأنّ الديون يجب أن تُعالج بشكل جماعي بعد حسم الفوائد".